بلدية دبي: تطوير شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار إلى الحدائق والشواطئ والمرافق العامة

دبي في 15 مايو/ وام / وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون مع شركة "كيتا درون" لإنشاء شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار تغطي الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء المدينة، وذلك دعماً لتوفير أفضل التجارب للزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل بما يعزز ريادة الإمارة في مجال الابتكار والتنقل الذكي والتجارب الحضرية الجاهزة للمستقبل.

ويعكس هذا التعاون الجهود المستمرة لبلدية دبي في مجال دمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية العامة، وخلق بيئات أكثر ترابطاً وسلاسةً وتركيزاً على المستخدم، لتعزيز تجربته وتوفير مستويات متقدمة من معايير الرفاهية وجودة الحياة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير سرعة التوصيل وتقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير سهولة وصول أسرع للزوار إلى خدمات المأكولات والمشروبات والسلع الأساسية حسب الطلب، بما يخلق تجارب خدمة أكثر راحة وسلاسة عبر المساحات العامة تواكب متطلبات المستقبل في جميع الوجهات العامة.

وترسي الشراكة إطارًا للتعاون في مجالات تطوير واختبار مسارات توصيل الطائرات بدون طيار داخل المرافق العامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، مع تحديد المواقع الأنسب ضمنها لاستخدامها كنقاط انطلاق أو استلام للتوصيل، إلى جانب تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية.

وقال بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمدينة رائدة عالميًا في تبني أحدث تقنيات المستقبل التي ترفع من جودة الحياة وتحوّل الأماكن العامة إلى بيئات متكاملة وذكية ومن خلال هذا التعاون مع “كيتا درون” تتطلع بلدية دبي إلى توظيف حلول التنقل المبتكرة لدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة، وإنشاء وتطوير أماكن عامة جاهزة للمستقبل مصممة حول مفاهيم الراحة وسهولة الوصول وتحسين تجارب الزوار وتعزيز رفاهيتهم وجَودة حياتهم.

وبموجب الاتفاقية، …من المتوقع أن تبدأ المراحل التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام في عدد من الحدائق العامة والشواطئ المختارة، وذلك في إطار عملية التنفيذ على نطاق المدينة.