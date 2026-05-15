"نسائية دبي" تختتم الملتقى الصحي الـ14 للمرأة بتوصيات تعزز جودة الحياة الأسرية

دبي في 15 مايو / وام / اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية أعمال الملتقى الصحي الرابع عشر للمرأة الذي نظم تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وتحت شعار "اختر صحتك… واخسر وزنك" بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وشهد الملتقى الذي أقيم على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" حضوراً لافتاً وتفاعلاً واسعاً من المشاركين في تأكيد على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الصحة الوقائية وتعزيز أنماط الحياة الصحية داخل الأسرة والمجتمع.

وتضمن الملتقى سلسلة من الجلسات العلمية وورش العمل التوعوية التي ناقشت قضايا صحية معاصرة تمس صحة الأسرة وجودة الحياة.

وقدم الجلسات نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتورة حنان اليماحي أخصائية التغذية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتورة فريدة الحوسني الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية إلى جانب عادل الحوسني مدرب اللياقة البدنية من دولة الامارات العربية المتحدة والدكتور عائض القحطاني أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير ورئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة والدكتور فهد الشمري أخصائي علم النفس الغذائي بدولة الكويت.

وأدارت جلسات الملتقى الدكتورة أميرة الخاجة استشارية طب الأسرة ومديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة والتي تعد من الكفاءات الطبية القيادية البارزة في الدولة حيث تشرف على 21 مركزا صحيا في الإمارة إلى جانب دورها الأكاديمي كبروفيسور مساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة وعضويتها في المجلس الاستشاري لكلية الطب والعلوم الصحية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن دولة الإمارات حققت إنجازات استثنائية في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بفضل رؤية استشرافية عززت مكانة الدولة عالمياً في القطاع الصحي.

وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي يؤكد أن دولة الامارات حصدت المركز الأول عالمياً في 10 مؤشرات تنافسية صحية خلال أبريل 2026 ما يعكس حجم الجهود الوطنية في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وقالت إن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع ومحور عمل الجمعية، مؤكدة أن تنظيم الملتقى يأتي تزامنا مع "عام الأسرة 2026" بهدف تعزيز الثقافة الصحية والوقائية لدى أفراد الأسرة ونشر الوعي بأهمية تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.

وأضافت أن الملتقى يشكل منصة توعوية سنوية تواكب أحدث المستجدات الطبية من خلال أوراق علمية ومحاضرات يقدمها نخبة من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرات المتخصصة.

وأوضحت أن شعار "اختر صحتك… واخسر وزنك" جاء انسجاما مع جهود الدولة في دعم الصحة العامة والتوعية بأهمية الوقاية مؤكدة حرص الجمعية على تقديم برامج ومبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وجودة حياة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة المبادرات الصحية التوعوية وتعزيز الثقافة الوقائية داخل الأسرة وتشجيع تبني أنماط غذائية وحياتية صحية تسهم في الحد من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة المجتمعية.