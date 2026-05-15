"الطيارة" تتوج بكأس الثنايا و"مبشر" يحصد البندقية في "ختامي الوثبة" 2026

أبوظبي في 15 مايو/ وام / توجت "الطيارة" لحمد محمد سهيل العامري بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "ختامي الوثبة 2026"، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتواصلت منافسات المهرجان، لليوم السادس على التوالي، بميدان الوثبة، حيث أقيمت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كلم، وحققت "الطيارة" أول الرموز في الشوط الرئيسي الأول بزمن قدره 12:22:48 دقيقة.

وأهدى "مبشر" مالكه محمد سلطان مرخان الكتبي بندقية الثنايا القعدان في الشوط المفتوح، مسجلا 12:26:39 دقيقة، ليحصد الشعار الرمز الخامس في النسخة الحالية للمهرجان.

وتألق شعار سعيد جابر عبدالله الحربي في فئة الثنايا بحصد رمزين في شوطي المحليات، إذ أهدته البكرة "الوارية" كأس الأبكار المحليات، بينما فاز "ثمين" بشداد القعدان المحليات.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً، للثنايا لهجن الجماعة، وخصصت أول 4 أشواط لرموز الإنتاج، وفازت "ثروة" لسعادة محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار محليات الإنتاج، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، مسجلة 12:30:45 دقيقة.

وأحرز "معزز" لمالكه حمد علي بالرشيد الكتبي، ثاني الرموز، بحصد بندقية القعدان في الشوط الرئيسي الثاني للثنايا القعدان محليات الإنتاج، وجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، مسجلا 12:31:87 دقيقة، بينما شهد الشوط الثالث فوز "السايحة" لنفس الشعار بكأس الثنايا لفئة المهجنات، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، مسجلة 12:25:49 دقيقة.

وانتزع "مبعد"، لسعيد منانه بن غدير الكتبي، شداد القعدان في الشوط الرابع للثنايا مهجنات الإنتاج، وجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، مسجلا التوقيت الأفضل 12:22:93 دقيقة.

من جهة أخرى تفتتح سباقات الثنايا منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ غداً، بميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، بإقامة 22 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية 14 شوطاً، بينما تقام في الفترة المسائية 8 أشواط، وتختتم بشوطي الرموز حيث سيكون الرمز الأول على كأس الأبكار المفتوح وجائزته مليون درهم، والرمز الثاني على بندقية القعدان المفتوح وجائزته 800 ألف درهم.