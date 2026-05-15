مشاركون في “أبوظبي جراند سلام”: البطولة ترسخ مكانتها كأهم جولات الجوجيتسو العالمية

أبوظبي في 15 مايو/ وام / أكد عدد من لاعبي ومدربي الجوجيتسو المتوجين، اليوم، في انطلاقة منافسات بطولة “أبوظبي جراند سلام” للجوجيتسو، المقامة في “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى وأهم بطولات “الجراند سلام” على مستوى العالم، بفضل المستوى الفني المرتفع للمنافسات، وحجم المشاركة الدولية، والتنظيم الاحترافي الذي جعلها محطة رئيسية يسعى جميع اللاعبين للتألق فيها وحصد ألقابها.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالتتويج في ختام جولات الموسم الحالي من البطولة، التي تعد من أبرز المنتجات الرياضية الإماراتية الناجحة عالمياً في رياضة الجوجيتسو، وتسهم في دعم انتشار اللعبة وتطوير مستويات اللاعبين حول العالم.

وأعرب اللاعب أحمد الجناحي، الحائز على الميدالية الذهبية، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالمركز الأول في ختام جولات الموسم لبطولة “أبوظبي جراند سلام” للجوجيتسو، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على المستوى المميز للبطولة والتنظيم الرائع.

وقال إن المنافسات كانت قوية وصعبة، خاصة أنها المشاركة الأولى له في بطولة “جراند سلام”، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع تحقيق المركز الأول، لكنه نجح في الوصول إلى اللقب بفضل التحضير والتركيز.

وأضاف: النزالات كانت صعبة للغاية، واللاعبون معروفون بمستوياتهم القوية، لكن أكثر ما كنت أفكر فيه هو اللياقة البدنية وقدرتي على الاستمرار بنفس القوة حتى النهاية.

وأشار إلى أن بطولة أبوظبي تعد من أكبر البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، نظراً لمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، ما يمنحها قوة فنية ومستوى تنافسياً عالياً.

وأعرب الكويتي أحمد الفارس، لاعب نادي “كومبات”، عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 85 كجم.

وأوضح أن المواجهة النهائية شهدت موقفاً فنياً حاسماً بعدما حاول منافسه تنفيذ “Guard Pull”، لكنه نجح في السيطرة على قدمه أثناء النزول، ليحصل على نقطتي “Takedown” اللتين رجحتا كفته نحو الفوز.

وأشار إلى تطلعه لمواصلة المشاركة في البطولات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية، مؤكداً سعيه لجمع المزيد من النقاط وتحقيق نتائج أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما، أعرب المدرب فيليبي بالدريك، المدير الفني لفريق “كوماندو جروب”، عن سعادته بالمشاركة مجدداً في بطولة “أبوظبي جراند سلام”، مؤكداً أن أبوظبي أصبحت بالفعل عاصمة عالمية للجوجيتسو.

وقال إن الفريق حقق إنجازاً مميزاً بحصد المركز الأول في فئة الهواة للأساتذة، مشيراً إلى أن الأجواء التنظيمية والطاقة الإيجابية داخل البطولة تجعل المنافسة في أبوظبي مختلفة عن أي مكان آخر في العالم.

وأضاف: التنظيم مذهل، والطاقم رائع، والمنافسون يمنحون البطولة أجواء استثنائية، ودائماً ما نشعر بالفخر عند التواجد هنا وتمثيل فريقنا في هذا الحدث الكبير.

وأوضح أن فريق “كوماندو جروب” شارك بما يقارب 100 إلى 110 لاعبين، إلى جانب عدد من الشركاء والداعمين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن الهدف الدائم للفريق هو الحفاظ على الصدارة وتحقيق المركز الأول في جميع البطولات.

واختتم تصريحاته قائلاً: أبوظبي هي العاصمة الحقيقية للجوجيتسو، ولا أحد يستطيع تنظيم هذه الرياضة بالطريقة التي تقدمها أبوظبي، ونحن فخورون دائماً بالتواجد هنا.