دائرة الطاقة في أبوظبي توقع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية

أبوظبي في 15 مايو/ وام / وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقيات إستراتيجية على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، بهدف تعزيز تكامل منظومة البنية التحتية في الإمارة، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقمية المرتبطة بالخدمات والمشاريع الحيوية، بما يدعم جاهزية أبوظبي لمتطلبات النمو العمراني والاقتصادي المستقبلي.

وفي هذا الإطار، شهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق إطار موحد لحوكمة مشاريع البنية التحتية، مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وذلك بمشاركة دائرة الطاقة و14 جهة حكومية من قطاعات مختلفة بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية على مستوى الإمارة.

ويهدف إطار الحوكمة الجديد إلى توحيد آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة للمشاريع، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويسهم في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وفق جداول زمنية أكثر كفاءة ووضوحاً.

ويتضمن الإطار آلية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطلبات والموافقات المرتبطة بالمشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية والفنية ذات الصلة.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب دائرة الطاقة سعادة عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في الدائرة، فيما وقّعها من جانب مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وذلك على هامش القمة.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، إن هذه الاتفاقيات تعكس التزام دائرة الطاقة بدعم منظومة بنية تحتية أكثر تكاملاً وكفاءة وجاهزية للمستقبل، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير الأطر التنظيمية والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات، ما يتوافق مع توجهات أبوظبي التي تركز على تكامل الجهات وتوحيد الجهود لبناء منظومات تمثل أساساً رئيسياً لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الخدمات الحيوية وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

وأضاف أن الدائرة تواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزز جاهزية البنية التحتية والخدمات الحيوية في الإمارة، بما يواكب تطلعات أبوظبي التنموية ورؤيتها طويلة المدى، كما تجسد الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات توجه أبوظبي نحو تعزيز العمل الحكومي المشترك وتوحيد الجهود التنظيمية والخدمية، من خلال تطوير آليات تنسيق أكثر كفاءة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الإستراتيجية، وتعزيز جاهزية الأنظمة الرقمية الداعمة لاستمرارية الخدمات وجودة التنفيذ على مستوى الإمارة.

وفيما يخص التحول الرقمي، وقّعت دائرة الطاقة، ممثلة في سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية، ملحق اتفاقية مستوى الخدمة مع دائرة البلديات والنقل / مركز النقل المتكامل، بهدف توسيع نطاق التكامل الرقمي وتبادل البيانات إلكترونياً عبر منصة "أساطيل"، بما يدعم إصدار تصاريح نقل وتعبئة وتفريغ الغاز وتتبع مركبات نقل المواد البترولية، وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتداول المواد البترولية في الإمارة.

ويشمل ملحق الاتفاقية تطوير الربط الإلكتروني بين الجانبين عبر واجهات برمجة التطبيقات، وتعزيز أمن وسرية البيانات، ورفع جاهزية الأنظمة الفنية وسرعة تبادل البيانات، بما يدعم استمرارية الخدمات وكفاءتها.

وتأتي مشاركة دائرة الطاقة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026" ضمن جهودها المستمرة لدعم تكامل قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة الفاعلة والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير مدن ومبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، ويعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً لمشاريع البنية التحتية المستقبلية.