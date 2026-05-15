فوز الشارقة والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 15 مايو/ وام / انطلقت اليوم مواجهات الجولة الـ26 والأخيرة للموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات.

وشهدت المباريات فوز الشارقة على خورفكان 3-1 في استاد الشارقة.

وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد خورفكان عند 27 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز الوصل على كلباء 2-1 في ملعب زعبيل.

وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن الجولة تعادل عجمان مع النصر 2-2 في استاد راشد بن سعيد.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، والنصر إلى 38 نقطة في المركز السادس.