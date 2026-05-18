"أبوظبي الرياضي" يحصد سبعا من جوائز صناعة الرياضة بالشرق الأوسط

أبوظبي في 18 مايو / وام / حقق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل نجاحاته المتواصلة، بعدما حصد 7 جوائز ذهبية ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط «SPIA 2026»، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع الرياضي على مستوى المنطقة، والتي تحتفي بالمؤسسات والمبادرات والقيادات الرياضية الأكثر تأثيراً وتميزاً.

وشملت الجوائز الذهبية فوز مجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة الذهبية في فئة المؤسسة الرياضية للعام 2025، وفوز سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة الذهبية، تقديراً لمساهماته وإنجازاته الرياضية ودوره القيادي في دعم وتطوير القطاع الرياضي وفوز بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2025 في فئة أفضل مبادرة لتعزيز الصحة المؤسسية من خلال الرياضة، وفوز ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك 2025 في فئة أفضل تفاعل جماهيري في الرياضة، وفوز صيف أبوظبي الرياضي 2025 في فئة مبادرة المشاركة المجتمعية الرياضية للعام، وفوز برنامج «أكتيف هب» في فئة أفضل برنامج للتعليم والتدريب الرياضي للعام، وفوز بطولة مبادلة أبوظبي للإبحار الشراعي 2025 في فئة أفضل استخدام للتكنولوجيا.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية تستقطب أبرز الأحداث والمبادرات الرياضية الدولية.

وقال: "نفخر بحصد هذه الجوائز المرموقة التي تعكس حجم التعاون بين مختلف فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين، وتؤكد نجاح خططنا الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره المجتمعي والتنموي".

وأضاف: "تمثل هذه الجوائز حافزاً لمواصلة الابتكار وتقديم مبادرات وبرامج رياضية نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً".

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي مستمر في العمل على استقطاب وتنظيم كبريات الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب تطوير المبادرات المجتمعية والبرامج الرياضية المستدامة التي تحقق أثراً إيجابياً واسعاً على مختلف فئات المجتمع.

تعد "جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط" من أبرز الجوائز الرياضية في المنطقة، حيث تكرّم سنوياً المؤسسات والأفراد والمبادرات التي حققت تأثيراً استثنائياً في تطوير القطاع الرياضي والارتقاء بمستويات الابتكار والتميز فيه.