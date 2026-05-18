دار الوثائق في الشارقة تطلع وفدًا من أرشيف أبوظبي المركزي على أفضل الممارسات

الشارقة في 18 مايو/وام/ اطلع الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة خلال لقائه اليوم وفدا من أرشيف أبوظبي المركزي ترأسه طلال الريسي مدير الأرشيف على أفضل الممارسات المعتمدة والإجراءات المتبعة في الدار بما في ذلك عمليات الإتلاف والتحويل إلى الحفظ الدائم وآليات استلام الوثائق والطلبات من الجهات الحكومية والأنظمة والخدمات الرقمية وبرامج التدريب والتطوير المقدمة لموظفي الجهات الحكومية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد سلطان القاسمي إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص دار الوثائق على بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير منظومة العمل الوثائقي على مستوى الدولة.

من جانبه أشاد طلال الريسي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه دار الوثائق في إمارة الشارقة وما تقدمه من نموذج رائد في إدارة وحفظ الوثائق، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون تحقيقًا للرؤى والتطلعات المشتركة.

شهدت الزيارة اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين تم خلاله استعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الوثائقي وتعزيز كفاءة إدارة الوثائق إلى جانب مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية وتبني أحدث الحلول التقنية في هذا المجال.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في أمانة الوثائق اطّلع خلالها الوفد على أحدث المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة والتي تعكس التزام الدار بتطبيق أفضل المعايير العالمية في حفظ وصون الوثائق.

حضر اللقاء والزيارة سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام دار الوثائق في الشارقة.