"هجن الرئاسة " تحصد 5 ألقاب في "ختامي الوثبة" 2026

أبوظبي في 18 مايو / وام / تواصلت اليوم فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2026"، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة.

وشهد اليوم الثامن منافسة قوية بين شعارات المؤسسات الكبرى خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، عبر 10 أشواط لمسافة 8 كلم.

وحصدت هجن الرئاسة 5 ألقاب، وهجن العاصفة 3 ألقاب، بينما توجت هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بلقبين، بعد منافسات قوية ومثيرة في جميع الأشواط.

وأحرزت هجن الرئاسة اللقب في الشوطين الأول والثاني، عبر "اسيافة"، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، وتفوقت على منافساتها في الشوط الأول للحول، ووصلت الى خط النهاية مسجلة 12:16:49 دقيقة، (التوقيت الأفضل)، ثم تصدر "أدهم" الشوط الثاني للزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، مسجلا 13:09:27 دقيقة.

وحققت هجن العاصفة لقب الحول في الشوط الثالث، عن طريق "الشاهينية" مع المضمر غياث الهلالي، مسجلة 12:35:57 دقيقة، ثم حقق الشعار الأحمر لقب الشوط الرابع للحول عبر "براقة"، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها وحصد "معزز" لقب الشوط الخامس للزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، مسجلا 13:04:64 دقيقة، بينما أهدت "الشاهينية" هجن العاصفة اللقب الثاني، بحصد المركز الأول في الشوط السادس للحول، مع المضمر غياث الهلالي، ووصلت الى خط النهاية بزمن قدره 12:40:19 دقيقة، ثم حققت اللقب الثالث بتفوق" الشاهينية" على منافساتها في الشوط السابع للحول، مع المضمر غياث الهلالي، مسجلة 12:41:11 دقيقة.

وفازت هجن الرئاسة باللقب الخامس، عبر "المارد" الذي تصدر الشوط الثامن للزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بينما ذهب اللقب في الشوطين التاسع والعاشر، إلى هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بفوز "الهبيبة"، في شوط الحول، مع المضمر عوض بن مبارك المهيري، مسجلة 13:06:77 دقيقة، و"أشواق" مع المضمرنفسه، في شوط الحول، بزمن قدره 12:45:70 دقيقة.

من جهة أخرى تتواصل المنافسات غدا على رموز الحول والزمول محليات الإنتاج لهجن الجماعة، على الرموز الأربعة التي يتصدرها السيف الفضي، وتشهد 22 شوطاً منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية بميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، بينما تقام أشواط الرموز الأربعة في الفترة المسائية.