"توازن" شريك إستراتيجي للتمكين لـ"آيسنار 2026"

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ أعلن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار 2026” عن رعاية مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" – الممكن الوطني لمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات - بصفته شريكاً إستراتيجياً للتمكين في دورته التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض، والتي تُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويتناول مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ضمن جناحه في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2026" عددًا من المبادرات النوعية التي تعكس توجهاته في دعم وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير العالمية إلى جانب الفرص المتاحة للشراكة والتعاون، بما يسهم في دعم نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتأتي في مقدمة هذه المبادرات "علامة المطابقة الإماراتية للصناعات الدفاعية"، والتي تهدف إلى ترسيخ معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية في المنتجات الدفاعية الوطنية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الصناعة المحلية ورفع جاهزيتها للأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يسلط المجلس الضوء على "دليل توازن للمنتجات الدفاعية"، باعتباره منصة رقمية متخصصة لاستعراض المنتجات الدفاعية الوطنية وتعزيز حضور منظومة الصناعات الدفاعية الإماراتية عالميًا، من خلال إطار موحد يبرز القدرات الصناعية الوطنية. ويعتمد الدليل على حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين استكشاف المنتجات وتنظيم البيانات وتوفير رؤى تحليلية تدعم اتخاذ القرار، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي هذا الإطار، قال سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية النطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: يشكل معرض آيسنار أبوظبي منصة إستراتيجية رائدة لاستشراف مستقبل منظومات الأمن الوطني والأمن السيبراني، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على صعيد التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتحديات الأمنية الناشئة كما يجسد شعار الدورة الحالية “نجتهد اليوم لنبني أمن الغد” أهمية تبني نهج استباقي قائم على الابتكار والتكامل وتعزيز الجاهزية المؤسسية، بما يرسخ القدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وصياغة منظومات أمنية ودفاعية أكثر مرونة واستدامة.

ويعكس حضور المجلس في المعرض توجهه نحو تعزيز تكامل المنظومة الدفاعية والأمنية الوطنية، وتسريع تبني الحلول المتقدمة والتقنيات المستقبلية التي تدعم جاهزية القطاع واستدامته كما يواصل المجلس العمل على تحفيز بيئة صناعية دفاعية أكثر مرونة وتنافسية، من خلال دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد والتصنيع والتمكين الرقمي، بما يواكب تطلعات الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة.