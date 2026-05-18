أندية الشارقة لرياضة المرأة تحصد نتائج متقدمة في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو

الشارقة في 18 مايو/ وام / سجّلت أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حضورًا قويًا في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو التي أقيمت يومي 16 و17 مايو الحالي تحت شعار "حصّنتك يا وطن"، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 ناديًا وشملت المنافسات فئتي الأشبال تحت 15 سنة والناشئين والناشئات تحت 18 سنة.

وتمكن نادي كلباء الرياضي للمرأة من إحراز المركز الأول في الترتيب العام لفئة الأشبال، بعد حصده 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات وفي الفئة ذاتها أحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة ست ميداليات بواقع ثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

وعلى صعيد منافسات الناشئات واصل نادي كلباء الرياضي للمرأة نتائجه المتقدمة بحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام بعد أن حصد سبع ميداليات منها أربع ذهبيات إلى جانب ثلاث فضيات كما حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة ميداليتين فضيتين في فئة الناشئات بعد مشاركة شهدت حضور عدد من اللاعبات الواعدات في الفئة.

وأكدت غنية السياسي مدربة الجودو في نادي كلباء الرياضي للمرأة أن تصدّر النادي لفئة الأشبال وحصوله على وصافة الناشئات في بطولة الإمارات المفتوحة يعكسان اتساع قاعدة اللاعبات وقدرتهن على المنافسة في أكثر من فئة عمرية مشيرة إلى أن الاستمرارية في تحقيق النتائج المتقدمة تمنح الجهاز الفني مؤشرات واضحة حول تطور مستوى اللاعبات.

وأوضحت لوسي جدّان مدربة الجودو في نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن بطولة الإمارات المفتوحة منحت الجهاز الفني فرصة لقراءة أداء اللاعبات بصورة أدق بعد مشاركات متعددة والوقوف على ما تحقق من تقدم وما يحتاج إلى عمل إضافي.

ويؤكد هذا الحضور التنافسي اتساع مسار الجودو في أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال فترة قصيرة من إدراج اللعبة ضمن برامجها إذ باتت تضم ما يقارب 100 لاعبة من مختلف الفئات العمرية بما يعكس نجاح خطوات التأسيس الفني وتنامي قاعدة اللاعبات المؤهلات للمشاركة بثبات في مختلف الاستحقاقات.