إطلاق مشروع "قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز" بأبوظبي يضم 35 قصراً سكنياً

أبوظبي في 18 مايو / وام / أطلقت شركة قصر الإمارات، بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال، اليوم، مشروع "قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز" أبوظبي، الذي يضم مجموعة حصرية محدودة من 35 قصراً سكنياً خاصاً بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات، في خطوة تُجسد فصلاً جديداً في مسيرة الضيافة الفاخرة والتطوير العمراني الراقي في العاصمة أبوظبي.

ويعد المشروع أول طرح للتملك الخاص داخل أحد أبرز الوجهات الفاخرة في دولة الإمارات، ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2029.

ويجسد المشروع شراكة إستراتيجية بين ثلاث جهات رئيسية، تضم شركة قصر الإمارات المالكة والمشغلة لقصر الإمارات، وشركة ليد للتطوير العقاري التي تتولى تخطيط وتطوير الوحدات السكنية مستفيدة من خبرتها في تطوير الوجهات المتكاملة والمجتمعات العمرانية في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة فنادق ماندارين أورينتال التي ستشرف على إدارة خدمات الضيافة والمرافق المخصصة لهذه القصور الفاخرة.

وتقع هذه المساكن على أحد أبرز امتدادات الشواطئ الطبيعية في أبوظبي، ضمن محيط يحتضن نخبة من أهم المعالم الوطنية والثقافية والترفيهية في العاصمة، بما في ذلك قصر الوطن، وصرح زايد المؤسس، وكورنيش أبوظبي، كما يجمع الموقع بين الواجهة البحرية والحياة العصرية، مع سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الثقافية ومراكز الأعمال ومرافق الضيافة الراقية، ما يجعله من أكثر المواقع السكنية تميزاً وفخامةً في أبوظبي والمنطقة.

واستلهم التصميم المعماري للمشروع روح قصر الإمارات بأسلوب معاصر يوازن بين الضوء والطبيعة والخصوصية، حيث صُممت المساكن حول حدائق داخلية وساحات مفتوحة بإطلالات مدروسة على الواجهة البحرية، فيما شكّلت الخصوصية عنصراً محورياً في تفاصيل كل منزل بما ينسجم مع الهوية المعمارية المتفرّدة للمشروع، وتكتمل التجربة عبر مرافق ضيافة خاصة تشرف عليها مجموعة فنادق ماندارين أورينتال بخدمات صُممت بعناية فائقة واهتمام بأدق التفاصيل.

وأكد سعادة حميد مطر الظاهري، عضو مجلس إدارة في شركة قصر الإمارات، أن المشروع يشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني في إمارة أبوظبي، ويعكس الثقة المتنامية بقطاعها العقاري، مشيراً إلى أن ارتباط المشروع بقصر الإمارات، أحد أبرز المعالم الأيقونية في المنطقة، يمنحه قيمة استثنائية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً للابتكار العمراني وجودة الحياة.

وقال منير حيدر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليد للتطوير العقاري، إن تطوير القصور ضمن نطاق قصر الإمارات يمثل مسؤولية كبيرة تنطلق من إدراك عميق للقيمة المعمارية والثقافية للمكان، موضحاً أن المشروع لا يقتصر على توفير عنوان سكني فاخر، بل يجسد امتداداً لمفهوم صناعة المكان والضيافة الراقية ضمن بيئة عمرانية متناغمة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً استثنائية على مستوى المنطقة.

و أكد لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال، أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها الدولي بفضل عمق هويتها الثقافية ومستوى الضيافة الرفيع ورؤيتها التنموية طويلة الأمد، لافتاً إلى أن المشروع يعزز ارتباط المجموعة بالعاصمة من خلال تقديم تجربة سكنية ترتكز على الخصوصية والحرفية الرفيعة والخدمات المصممة بعناية، بما ينسجم مع المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها أبوظبي إقليمياً وعالمياً.