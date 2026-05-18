مركز التميز للتدريب التقني يدعم إبداعات الشباب في معرض المهارات الوطنية 2026

أبوظبي في 18 مايو / وام / يستعرض مركز التميز للتدريب التقني والمهني، التابع لمدارس الإمارات الوطنية، أحدث برامجه التدريبية ومبادراته خلال مشاركته في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026، الذي انطلقت فعالياتها اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التقنية والمهنية لدى الشباب، بما يواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية ويعزز توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد ماتياس ويجنر، مدير عام مركز التميز للتدريب التقني والمهني التابع لمدارس الإمارات الوطنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على الأهمية الكبيرة للمشاركة في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026، واصفاً إياه بأنه يشكل منصة وطنية بارزة لاستعراض مواهب وإبداعات الشباب في دولة الإمارات.

وأوضح ويجنر أن المركز يحرص من خلال مشاركته على توفير بيئة داعمة تمكن الطلبة من إبراز مهاراتهم في مجالات الابتكار والإبداع والتطبيق العملي، بما يسهم في إلهامهم نحو مسارات مهنية مستقبلية واعدة، مشيراً إلى أن الابتكار يعد أحد العناصر الأساسية للتميز الأكاديمي الذي يسعى المركز إلى ترسيخه.

وأضاف مدير عام المركز أن منصة "الإمارات للمهارات" تتيح للطلبة بناء جسر يربط بين الجانب الأكاديمي داخل الصفوف الدراسية والتطبيقات العملية في الواقع، بما يعزز مهارات التعلم القائم على المشاريع ويمنح الطلبة فرصة لإثبات قدراتهم وتميزهم في بيئات تحاكي سوق العمل الحقيقي.