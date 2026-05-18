مجموعة "إيدج" تعزز حضورها في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026 دعماً للشباب

أبوظبي في 18 مايو/ وام / تشارك مجموعة إيدج في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026، في إطار جهودها الرامية إلى دعم وتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية والتكنولوجية المتقدمة.

وتستعرض المجموعة من خلال مشاركتها مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى إعداد جيل مؤهل يمتلك مهارات المستقبل، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز لدى الشباب.

وأكدت أنوان الكثيري، مدير أول استقطاب المواهب في مجموعة إيدج، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة مجموعة إيدج في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026 تتيح للمجموعة اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة والتواصل المباشر مع الطلبة المتميزين، بهدف استقطابهم إلى برامج التدريب والتطوير والفرص المهنية المتاحة داخل المجموعة.

وقالت إن المجموعة تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهندسة، إلى جانب المهارات العلمية والعملية والابتكار والعمل الجماعي، بما يواكب متطلبات الصناعات المستقبلية.

وأضافت أن مجموعة إيدج تحرص على تمكين الشباب من خلال برامج تدريب وتطوير مهني متخصصة، تنفذ بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة قطاعات المستقبل.

وأشارت الكثيري إلى أهمية استمرار الطلبة في تطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدة أن المستقبل يعتمد بشكل أساسي على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.