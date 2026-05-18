كشفوا عن إطلاق مبادرة "صناع المستقبل".. مسؤولو "أبوظبي للتعليم التقني" يستعرضون وظائف الغد في معرض المهارات الوطنية

أبوظبي في 18 مايو / وام / كشفت الدكتورة خديجة أحمد، خلال مشاركة مسؤولي وخبراء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في معرض مسابقة المهارات الوطنية 2026، عن إطلاق مبادرة "صناع المستقبل" التي تهدف إلى تعريف الزوار والطلبة بأحدث التقنيات والوظائف المستقبلية، مثل الطائرات بدون طيار "الدرون" والروبوتات والمهارات الكهربائية، في خطوة تعكس التكامل الإستراتيجي بين منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة خديجة أحمد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المسابقة في دورتها السابعة عشرة تلعب دوراً محورياً في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث تشهد مشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من المواطنين يتنافسون في 37 مهارة، إلى جانب 7 مهارات جديدة تمت إضافتها لتواكب وظائف المستقبل، وذلك تحت إشراف وتقييم أكثر من 150 خبيراً.

وأوضحت أن فعاليات المسابقة تمتد على مدار أربعة أيام، متضمنة مراحل توزيع المهام، وتنفيذ المشاريع، وإجراء التقييمات الشاملة، وصولاً إلى المرحلة الختامية المتمثلة في إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

وأشار عيسى المرزوقي، في السياق ذاته، إلى المشاركة الفاعلة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في المسابقة، لافتا إلى أن هذه المدارس تحتضن قاعدة طلابية واسعة تقارب 15 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 20 مدرسة على مستوى الدولة.

وأكد أن المدارس تعمل بجهود حثيثة على تأهيل الطلبة لضمان جاهزيتهم للمشاركة في مختلف المسابقات الوطنية والعالمية، مما يسهم بشكل مباشر في صقل مهاراتهم العملية والتقنية، داعيا أولياء الأمور والطلبة إلى استثمار الفرصة لزيارة المعرض والاطلاع عن قرب على الإمكانات المتميزة للمشاركين والمهارات المتقدمة التي يقدمونها.