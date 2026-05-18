أحمد بن حمدان يؤكد أهمية الجوائز الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي

العين في 18 مايو / وام / أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الزراعي دعما كبيرا ومستمرا، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دعم المزارعين، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الإستراتيجية في مجالي الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره حفلا أقيم في مجلس معرّف قبيلة "بني ساعدة"، سعادة خميس سعيد الساعدي، في منطقة العين، بمناسبة فوز فاضل ناصر الساعدي بالمركز الأول في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عن فئة أفضل "مربي نحل".

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، خلال الحدث، إن نادي أبوظبي الزراعي يهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بالوعي الزراعي وتطوير هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن النادي يشكل مجتمعاً زراعياً متكاملاً ومنصة تفاعلية تجمع مئات الأعضاء من مختلف التخصصات الزراعية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

وشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات والمسؤولين، يتقدمهم سعادة الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس جمعية الإمارات للسرطان، والمهندس مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة المستشار أحمد سالم سودين، رئيس جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إلى جانب سعادة سالم راشد الساعدي، وسعادة عوض سالم بن معضد الساعدي، وعدد من المدعوين والضيوف وأبناء القبيلة.

وأثنت الكلمات التي ألقيت خلال المناسبة على أهمية تشجيع الشباب لدخول القطاع الزراعي بروح ريادية، مع التأكيد على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال.

كما أشاد الحضور بدور الجوائز الوطنية البارزة في تحفيز الابتكار الزراعي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المزارعين.

وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان فعاليات الحفل بتكريم الفائز بالمركز الأول في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، فاضل ناصر الساعدي، تقديرا لتميزه وإنجازه.