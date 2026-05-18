"مال" تحصل على الموافقة المبدئية للرخصة المصرفية من المصرف المركزي

أبوظبي في 18 مايو/ وام / أعلنت شركة "مال" اليوم حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك مرخّص.

ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، تأتي هذه الموافقة التي مُنحت بعد عملية تقييم رقابية صارمة، لتشكل محطة بارزة في مسيرة مجموعة "مال" نحو إطلاق منصتها العالمية للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الموافقة المبدئية بعد جولة تمويلية أولية بقيمة 230 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق البيان، ما يرسخ مكانة "مال" بصفتها الوافد الجديد الأعلى تمويلًا في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.

ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات العالمية تطورًا للخدمات المالية الرقمية؛ مدفوعةً بتركيبة سكانية شابة تعتمد بشكل أساسي على الهواتف المحمولة، وإطار تنظيمي وتشريعي صُمم خصيصًا لاستقطاب الابتكار، فضلًا عن طموح وطني يهدف إلى جعل الدولة مركزًا عالميًا رائدًا للتكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "مال": إننا ملتزمون بالعمل الدؤوب لإطلاق البنك الإسلامي الرقمي الرائد عالميًا من دولة الإمارات، حاملين رسالة راسخة ترتكز في جوهرها على التمويل الأخلاقي.

وسيعمل "بنك مال" من خلال المنظومة الشاملة لمجموعة "مال"، التي تغطي مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات، والمدفوعات، والتمويل المدمج، مستهدفًا قطاع التمويل الإسلامي العالمي الذي تقدر قيمته بنحو 7 تريليونات دولار.