تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس

الفجيرة في 18 مايو/ وام / توّج عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الفائزين بمنافسات بطولة الفجيرة للتنس التي أُقيمت بدعم ورعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، ونظّمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بمشاركة 172 لاعبًا ولاعبة.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز اللبناني جيوفاني سماحة بلقب فئة الرجال، فيما تُوّجت البلغارية إيفا بوسعادة بلقب فئة السيدات.

وشهدت منافسات فئة 14 سنة وصول الثنائي الإماراتي الشقيقين محمد وعلي صالح آل علي إلى المباراة النهائية، في إنجاز متكرر يعكس تطورهما اللافت، حيث حسم محمد آل علي اللقب بعد مواجهة تنافسية قوية.

وتُعد البطولة إحدى محطات سلسلة “الطريق إلى مبادلة”، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها على مستوى اللعبة.

وتقدّم عبد الغفور بهروزيان بالشكر والتقدير إلى راعي البطولة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، وإلى اتحاد الإمارات للتنس والبادل، مثمنًا الدعم الكبير الذي أسهم في نجاح الحدث.

وقال إن نجاح النسخة الحالية دفع النادي إلى وضع خطة منتظمة لتنظيمها، لتضاف إلى أجندة النادي السنوية، وتماشيًا مع خططه في تنويع نوعية البطولات التي يستضيفها.

وهنأ بهروزيان اللاعبين الشقيقين محمد وعلي آل علي، مشيدًا بما يمتلكانه من إمكانيات فنية مميزة، مؤكدًا أن مثل هذه البطولات ستستمر بشكل سنوي نظرًا لأهميتها في نشر ثقافة ممارسة التنس، ودورها في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستوى اللعبة.