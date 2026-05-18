"أبوظبي للقوس والسهم" يشارك في بطولتين دوليتين بتركيا وسلوفينيا

أبوظبي في 18 مايو/ وام / أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم اعتماد المشاركة في بطولتين دوليتين بكل من تركيا وسلوفينيا، بقائمة مؤلفة من اللاعبين سلطان المنهالي، وشهاب الساعدي، واللاعبة جمانة النجار.

وأكد في بيان له أن بطولة فيرونيكا تقام في سلوفينيا من 28 إلى 31 مايو الحالي، تعقبها بطولة تركيا من 3 إلى 7 يونيو المقبل، ضمن إستراتيجية النادي لتمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية، واكتساب الخبرات من خلال هذه البطولات التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين على كافة المستويات.

وأشار إلى أن النادي حقق نتائج مميزة خلال البطولات الماضية التي نظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وآخرها بطولة الإمارات داخل الصالات للكبار، على مدار يومي 9 و10 مايو، ثم بطولة الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات والتي اختتمت أمس، بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وأوضح النادي أن هناك بعض المشاركات خلال الفترة المقبلة منها صيف أبوظبي، والمعسكر الصيفي في أغسطس المقبل، بجانب الفعاليات التي ينظمها النادي على مستوى إمارة أبوظبي لاكتشاف المواهب، وترسيخ دوره المجتمعي.