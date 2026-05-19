"دبي للمرأة" تختتم سلسلة جلسات لدعم الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية

دبي في 19 مايو/ وام / اختتمت مؤسسة دبي للمرأة سلسلة الجلسات التوعوية لمبادرة "تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية" التي نفذت على مدار خمسة أسابيع ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة حياة المرأة ودعم صحتها النفسية وذلك في إطار مبادراتها ضمن "عام الأسرة" في دولة الإمارات.

وشهدت المبادرة التي تم تنفيذها في ستة من مجالس أحياء دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظيم ست جلسات تفاعلية قدمتها ثلاث مدربات إماراتيات متخصصات في جودة الحياة والعلاقات الإنسانية والتطوير الذاتي وتنمية المواهب وهدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية من خلال محاور متعددة شملت إدارة الضغوط وبناء المرونة النفسية والتكيف مع التحديات اليومية بما يسهم في دعم قدرة المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها المهنية والأسرية والمجتمعية.

وأكدت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم مختلف أشكال الدعم للمرأة بما في ذلك تعزيز الوعي بالصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة من مواصلة دورها الرائد في كافة المجالات.

وثمنت التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في تنفيذ هذه المبادرة التي تنسجم مع توجهات إمارة دبي نحو بناء مجتمع أكثر توازنا واستقرارا، مشيرة إلى أن تنظيم الجلسات في مجالس أحياء دبي أسهم في الوصول إلى مختلف شرائح النساء ضمن محيطهن اليومي بما يعزز الأثر المجتمعي للمبادرة ويرسّخ فاعليتها واستدامتها من خلال تزويد المرأة بالأدوات التي تساعدها على الحفاظ على صحتها النفسية وتحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة.

وشهدت الجلسة الأولى التي عُقدت في مجلس المزهر بعنوان "الازدهار رغم التحديات" وقدمتها نادية المهيري خبيرة علم النفس الإيجابي طرح مجموعة من المحاور المرتبطة بمفهوم الازدهار ومستويات السعادة وفق النظريات العلمية إلى جانب دور العلاقات الإيجابية في دعم التوازن النفسي.

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في مجلس العوير بعنوان "ضبط المشاعر لحياة أجمل" سلطت نادية المهيري الضوء على العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك وأهمية تنمية مهارات ضبط المشاعر كعامل أساسي لتحقيق الاتزان النفسي وجودة الحياة.

وقدمت المدربة عائشة النقبي خبيرة العلاقات الإنسانية وتطوير الذات جلستين الأولى في مجلس البرشاء بعنوان "الوعي بالمشاعر وإدارتها" والثانية في مجلس أم سقيم بعنوان "التوازن بين العمل والأسرة" والثانية سلطت الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الأدوار المهنية والأسرية.

وقدمت المدربة عبير المطروشي المتخصصة في تنمية المواهب والتطوير المهني والشخصي جلستين الأولى في مجلس الورقاء بعنوان "إدارة الضغوط بوعي وهدوء" والثانية بعنوان "بناء المرونة النفسية للتعافي السريع من الضغوط" مفهوم المرونة النفسية وأنماط التعامل مع الضغوط مع التركيز على أهمية التكيّف الذكي وبناء المرونة النفسية من خلال الوعي الذاتي وإدارة المشاعر والمرونة في التفكير إلى جانب تقديم أدوات يومية عملية تساعد على التحكم بالمشاعر وتعزيز الصفاء الذهني والتوازن النفسي.