"موارد الفجيرة" تطلق البرنامج التدريبي "التمكين الرقمي"

الفجيرة في 19 مايو/ وام / أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة البرنامج التدريبي التخصصي "التمكين الرقمي"، الذي يستمر حتى 21 مايو الحالي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الإمارة، ورفع كفاءتها، وتعزيز جاهزيتها لتلبية متطلبات التحول الرقمي الشامل.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الموظفين في الجهات الحكومية لوظائف المستقبل الرقمية، وترسيخ الوعي المؤسسي بأمن المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب رفع كفاءة وعملية اتخاذ القرار بناءً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مستهدفات التميز المؤسسي والاستدامة الرقمية في العمل الحكومي.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور الرئيسية الشاملة، أبرزها استشراف مستقبل الحكومة الرقمية، وبناء رأس المال البشري الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسي، بالإضافة إلى حوكمة البيانات والأمن السيبراني، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وصولاً إلى "مختبر التمكين الرقمي الحكومي" لتطبيق الممارسات الرقمية الحديثة.

ويستهدف البرنامج تأهيل القيادات الإدارية والإشرافية، وموظفي أمن المعلومات وحوكمة البيانات، إلى جانب الكوادر العاملة في قطاعات الموارد البشرية وخدمة المتعاملين، بما يسهم في بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، تضمن مواكبة الكفاءات الحكومية للتطورات التقنية المتسارعة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.