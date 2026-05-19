كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق أول ماجستير عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي

دبي في 19 مايو/ وام / أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم برنامج ماجستير "إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي"، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا لدمج السياسات الحكومية بحوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل جديد من القادة القادرين على بناء حكومات مرنة تواكب متطلبات المستقبل في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو تمكين القادة الحكوميين وصناع المستقبل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع الحكومي، ما يتطلب قيادات مرنة ومؤهلة قادرة على إدارة التحولات المستقبلية بكفاءة.

وقال إن البرنامج يسعى إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، عبر إعداد كوادر قادرة على قيادة مبادرات مسؤولة تعزز التنمية البشرية وتخلق قيمة عامة مستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتوجهات الحكومة نحو تحويل 50 بالمئة من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية الاتحادية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

وأوضح الدكتور يوسف الغلاييني، عميد الكلية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، أن البرنامج يركز على السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار، ويهدف إلى تزويد القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة حكومات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأكدت البروفيسورة ميلودينا ستيفنز، أستاذة حوكمة الابتكار والتكنولوجيا ومديرة البرنامج، أن الماجستير يمثل تجربة أكاديمية رائدة وغير مسبوقة عالميا من حيث نطاقه وتخصصه، ويعكس التزام الكلية بتطوير برامج أكاديمية استباقية تواكب المتطلبات المستقبلية.