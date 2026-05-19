"موانئ أبوظبي" تستعرض منظومتها الأمنية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال "آيسنار 2026"

أبوظبي في 19 مايو/ وام / استعرضت مجموعة موانئ أبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، أحدث منظوماتها الأمنية الذكية وتقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة المتقدمة والطائرات بدون طيار "الدرونز"، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أمن الموانئ واستدامة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الجاهزية التشغيلية والأمنية.

وأكد محمد الحوسني، نائب الرئيس للصحة والسلامة والأمن والبيئة وإدارة استمرارية الأعمال بوحدة الاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المجموعة تحرص على المشاركة المستمرة في معرض "آيسنار"، انطلاقاً من التزامها بعرض أفضل ممارساتها في الأمن المؤسسي، وتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن المنظومة الأمنية الوطنية.

وأوضح أن المجموعة تواصل تطوير بنيتها الأمنية عبر توظيف الأنظمة التكنولوجية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تأمين الموانئ والمواقع التابعة لها، مشيراً إلى أن "نيشان للخدمات الأمنية"، التابعة للمجموعة، تمثل الذراع التنفيذية لعمليات التأمين والحماية، من خلال تطبيق منظومة أمنية متطورة تعتمد على أحدث الحلول الذكية.

وأشار إلى أن "نيشان للخدمات الأمنية" تستخدم حالياً أنظمة مراقبة متقدمة تعتمد على الكاميرات الذكية والتحليلات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها نظام "أسيتانا" الذكي، القادر على التعرف إلى المخاطر الأمنية وتحديدها عبر تقنيات المراقبة الذكية، إلى جانب إصدار تقارير دورية تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الرقابة الأمنية.

وأضاف أن المجموعة تعمل حالياً على توسيع استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" في عمليات الرقابة الأمنية بمختلف مواقعها، بما يدعم الجاهزية الأمنية ويعزز كفاءة عمليات الرصد والمتابعة الميدانية باستخدام أحدث التقنيات الذكية.

وأكد الحوسني أن المجموعة تتبنى نهجاً مستداماً في الابتكار والتطوير من خلال برنامج "ابتكار"، الذي يتيح دراسة الأفكار والمقترحات المقدمة من موظفي المجموعة وتقييمها تمهيداً لتطبيقها على مستوى العمليات المحلية والمشاريع الدولية التابعة للمجموعة.

وأوضح أن مجموعة موانئ أبوظبي توظف هذه التقنيات والحلول الأمنية المتقدمة لدعم عملياتها التشغيلية وحماية مرافقها الحيوية، مستندة إلى منظومة تشغيلية متكاملة وشراكات استراتيجية محلية وعالمية في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

ولفت إلى أن المجموعة تمتلك حضوراً تشغيلياً في أكثر من 50 موقعاً حول العالم، تقدم من خلالها خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية وإدارة المدن وتطوير المدن الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم الخدمات الأمنية عبر الشركات التابعة والمعتمدة ضمن المجموعة.