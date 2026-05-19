109.7 مليون درهم إيرادات "اتحاد إنيرجي" في الربع الأول من 2026

دبي في 19 مايو / وام/ قالت شركة اتحاد إنيرجي القابضة إنها سجلت 109.7 مليون درهم إيرادات في الربع الأول من 2026 بنمو 64% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي وفق الحسابات المجمعة، وبزيادة 325% مقارنة بإيرادات شركة الخليج للملاحة البالغة 25.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضحت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز GULFNAV، أن هذه النتائج تعد أول نتائج فصلية كاملة بعد تغيير الهوية التجارية للمجموعة من “شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع” إلى “اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع”، واستكمال الاستحواذ على شركة بروج للطاقة بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وبحسب النتائج، بلغ إجمالي أرباح الشركة 62.5 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بهامش ربح إجمالي وصل إلى 57%، مقارنة بـ4.6 مليون درهم وهامش ربح إجمالي بلغ 18.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 72 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بهامش بلغ 66%، مقارنة بـ32.8 مليون درهم وهامش 49% خلال الربع الأول من 2025.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 19.8 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بخسائر بلغت 6.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة “اتحاد إنيرجي القابضة”، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس الأثر الاستراتيجي والإيجابي لصفقة الاستحواذ على شركة بروج للطاقة، مشيراً إلى أن الأداء المالي والتشغيلي يعكس نجاح التحول الاستراتيجي للشركة تحت هويتها الجديدة.

وأضاف أن المجموعة تواصل تنفيذ خطط النمو والتوسع، مع التركيز على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة، إلى جانب المضي قدماً في مشروع مصفاة تحويل النفثا إلى بنزين، وتعزيز كفاءة عمليات الشحن بما يدعم بناء شركة أكثر تنوعاً واتساعاً.

وفيما يتعلق بالتطورات الاستراتيجية، أفادت الشركة بأنها استكملت خلال نوفمبر 2025 الاستحواذ على جميع أصول شركة بروج للطاقة المحدودة والشركات التابعة لها، ما أسهم في دمج منصة التخزين التابعة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ضمن أعمال المجموعة.

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 24 أبريل 2026 على تغيير اسم الشركة إلى “اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع”، مع توقع الانتهاء من تعديل الاسم لدى الجهات الرسمية ورمز التداول في سوق دبي المالي خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد المشاريع، توقعت الشركة أن تسهم المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة في إضافة طاقة تخزينية جديدة تقدر بنحو 1.09 مليون متر مكعب، بما يضاعف الطاقة التخزينية الحالية بأكثر من الضعف، فيما تخضع المرحلة 3A حالياً لأعمال التصاميم الهندسية التفصيلية، مع استكمال مسودات عقود الهندسة والتوريدات والبناء.

كما أعلنت ترسية عقد إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع مصفاة تحويل النفثا إلى بنزين على شركة PEG Engineering، واعتماد تقنية التحويل المرخصة من شركة Honeywell، على أن تشمل المرحلة الأولى إنشاء وحدة تكرير بطاقة معالجة تبلغ 14,500 برميل يومياً من النفثا وتحويلها إلى بنزين مطابق لمعايير Euro5