استشاري الشارقة يناقش قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية

الشارقة في 19 مايو /وام/ يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد غد بمقره جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس.

ويتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة لسنة 2026م.

يحضر وقائع الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة .

بتل