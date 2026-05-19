معهد الشارقة للعلوم القضائية يستعرض دور القضاء في حماية المجتمع الرياضي

الشارقة في 19 مايو / وام /نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية اليوم جلسة حوارية بعنوان “العدالة الرياضية في المستطيل الأخضر” تزامناً مع اليوم العالمي لكرة القدم و ذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور نخبة من القضاة والقانونيين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الرياضي.

حضر الجلسة سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء وسعادة القاضي الدكتور عمر الغول رئيس المحاكم الابتدائية وسعادة القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة القاضي شما السلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين والمختصين بالشأن القانوني والرياضي.

وتناولت الجلسة التي شارك بها سعادة القاضي الدكتور أحمد النقبي والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة والمحامي محمد الحمادي واللاعب محمد فوزي المسؤولية القانونية في المجال الرياضي وحدودها التشريعية والعقود الاحترافية بين الحقوق والالتزامات ودور القضاء في حماية المجتمع الرياضي إضافة إلى أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بالاحتراف والتحديات التي تواجه اللاعبين والممارسات التي قد تؤثر على مسيرتهم المهنية.

