منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك

دبي في 19 مايو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة المنتخب الوطني للشراع الحديث في بطولة العالم للشراع، المقررة في الدنمارك خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو المقبل.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب سيقيم معسكراً إعدادياً في مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 19 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل، بنادي داليا للزوارق الشراعية، وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات بطولة العالم.

وتضم بعثة المنتخب 5 لاعبين هم: عبدالله الزبيدي، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، وسلطان العويس، وضحى البشر، إلى جانب زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر المغرب يمثل محطة مهمة ضمن سلسلة المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي يهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات المقبلة.