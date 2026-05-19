حضور عالمي لافت في "آيسنار 2026"

أبوظبي في 19 مايو /وام/ أكد سعيد بن خادم المنصوري مستشار المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة أدنيك أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" يشهد حضوراً لافتًا ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية بما يعكس مكانته المتنامية نافذة عالمية متخصصة في قطاع الأمن الوطني ودرء المخاطر.

وقال المنصوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المعرض في نسخته التاسعة يضم 253 شركة من مختلف دول العالم 60 بالمائة منها شركات وطنية و40 بالمائة شركات دولية تمثل 37 دولة إضافة إلى مشاركة 9 دول جديدة في الدورة الحالية.

وأوضح أن "آيسنار 2026" يوفر منصة عالمية تجمع المفكرين والمتخصصين والشركات الوطنية والعالمية إلى جانب الزوار المهتمين بالتعرف على أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع الحيوي مشيراً إلى أن مجموعة أدنيك وضعت استراتيجية متكاملة لاستقطاب المزيد من الشركات عبر الترويج المستمر للمعرض وتعزيز حضوره الدولي.

وأشار إلى أن الدورة الحالية سجلت نمواً بنسبة 19 بالمائة في عدد الشركات المشاركة إلى جانب زيادة المساحة الإجمالية للمعرض من 25 ألف متر مربع إلى 28 ألف متر مربع.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 20 بالمائة من إجمالي الشركات المشاركة وتشمل شركات ناشئة ومتوسطة حيث تحرص مجموعة أدنيك على دعمها وتمكينها من إبراز منتجاتها وعرض الأنظمة والمعدات التي تطورها.

وأكد المنصوري استمرار المعرض في تحقيق النمو وتعزيز مكانته العالمية المتزايدة بما يرسخ موقعه كأحد أبرز المعارض الرئيسية المتخصصة في المنطقة.

