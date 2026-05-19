الشارقة الرياضي للمرأة يحصد 9 ميداليات في بطولة المواهب للرماية

الشارقة في 19 مايو / وام /سجّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضورًا لافتًا في بطولة المواهب للرماية التي أُقيمت في نادي الشارقة الرياضي بمشاركة واسعة بلغت 140 رامياً ورامية من الفئات العمرية بين 12 و16 عامًا ضمن منافسات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي 10 أمتار لفئتي المحترفات والمبتدئات.

وتمكنت لاعبات النادي من حصد 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات .

و توّجت اللاعبة ريم الكتبي بالميدالية الذهبية في منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار لفئة المحترفات التي أُقيمت بنظام 60 طلقة فيما أحرزت زميلتها شما عباس الميدالية البرونزية.

أما في منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار لفئة المبتدئات فقد حققت غاية المازمي الميدالية الفضية و أحرزت مريم الجنيبي الميدالية البرونزية.

وشهد اليوم الثاني من البطولة تألقًا استثنائيًا للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار لفئة المحترفات حيث احتكرن المراكز الثلاثة الأولى كاملة بعدما توّجت تبارك الجنابي بالميدالية الذهبية تلتها ملاك البشر بالميدالية الفضية فيما حصلت خولة الرئيسي على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار لفئة المبتدئات واصلت لاعبات النادي حضورهن القوي و أحرزت أروى الجنيبي الميدالية الذهبية، فيما حصلت نورة سعود عباس على الميدالية البرونزية.

