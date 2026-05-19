الاتحاد النسائي العام يبحث آفاق التعاون مع وزيرة تمكين المرأة الصربية

أبوظبي في 19 مايو / وام / استقبل الاتحاد النسائي العام في مقره بأبوظبي معالي تاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري التي كانت في استقبالها سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد.

واستهدفت الزيارة فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون في المجالات المتعلقة بالنهوض بالمرأة وحمايتها.

وناقش الجانبان خلال اللقاء خطط التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في شؤون المرأة، وبحثا إمكانية إطلاق مشاريع تنموية مشتركة في مختلف المجالات التي تخدم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. كما ركزت المباحثات على تبادل أفضل الممارسات والسياسات التي تضمن تعزيز دور المرأة كعنصر فاعل في مسيرة التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

استعرض اللقاء الإنجازات الاستثنائية للمرأة الإماراتية، والتي تحققت بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. واطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على حزمة المبادرات الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد لترسيخ ريادة المرأة، ودعم قدراتها في شتى القطاعات الحيوية.

وفي ختام الزيارة، قامت الوزيرة الصربية بجولة تعريفية شملت: "قاعة الجوهرة": للاطلاع على التكريمات والأوسمة الدولية التي نالتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تقديراً لعطائها الإنساني ودعمها المستمر للمرأة عالمياً. والمعرض الدائم للحرف التراثية والخيمة التقليدية: للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية والموروث الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهود حمايته.

