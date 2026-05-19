ألعاب القوى يختار 11 لاعبا لآسيوية هونغ كونغ





دبي في 19 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 11 لاعبا ولاعبة في بطولة آسيا ال 22 تحت 20 عاما بهونغ كونغ، خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن القائمة تضم مريم كريم، وسعيد عمر، وسليمان عبدالرحمن، وعائشة طارق، وأمينات قمر الدين" وعبدالقدوس علي، وأروى علي، وليلى أحمد، وعزة ناصر، ومحمد عادل، وسلمى المري.

ونوه إلى أن البعثة برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وتضم جميلة عبدالله إدارية، وعبدالرحمن سليمان مديرا فنيا، بالإضافة إلى مدربي السرعة والحواجز حكيم تاج الدين والرمي حسن عبدالجواد، معربا في الوقت نفسه عن الثقة الكبيرة في لاعبي ولاعبات المنتخب لمواصلة مسيرة الإنجازات المميزة للمنتخب.