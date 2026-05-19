"مثايل" تحصد "السيف الفضي" في "ختامي الوثبة"





أبوظبي في 19 مايو/ وام/توجت المطية "مثايل" بشعار أحمد مطر ماجد الخييلي بالسيف الفضي لختامي الوثبة 2026، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن، والمقام حاليا في ميدان الوثبة بنسخته ال 47، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.





وشهدت فعاليات اليوم منافسة قوية على رموز فئة الإنتاج في تحديات الكبار، بأشواط الحول والزمول المحليات والمهجنات الإنتاج، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتفوقت "مثايل" وحصدت السيف الفضي للحول محليات الإنتاج، في الشوط الرئيسي الأول، وتغلبت على جميع منافساتها، مسجلة 12:16:36 دقيقة، لتهدي مالكها اللقب والفوز بمبلغ 2.5 مليون درهم.





وانتزع "النشمي" لبخيت راشد سيف الشامسي ثاني رموز فئة الإنتاج، بعدما توج ببندقية الزمول المحليات الإنتاج، وجائزته المالية مليون ونصف المليون درهم، إذ فاز بالشوط بتوقيت 12:43:73 دقيقة.





وأسفرت منافسات الشوط الثالث للحول المهجنات الإنتاج، عن فوز "تغاريد" لسعيد منانة غدير الكتبي برمز الشوط وهو عبارة عن خنجر، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، بأفضل توقيت زمني وأنهت الشوط في 12:18:38 دقيقة.





واختتم "عنيد" المملوك لمنصور فيصل العجب الشهواني رموز الإنتاج، وتوج بشداد الزمول المهجنات في الشوط الرابع، ليهدي مالكه الرمز الغالي، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، حيث نجح في تسجيل توقيت زمني قدره 12:29:92 دقيقة.





وشهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً للحول والزمول لهجن الجماعة، لمسافة 8 كلم، وانتزعت" ناصية" المملوكة لمبارك عبدالله مسفر بن سفران الجحيش، لقب أول الأشواط للحول المحليات بزمن قدره 12:35:97 دقيقة، وحققت " زحل" لمحمد علي بن حليس العفاري، لقب الشوط الثاني للحول المهجنات، مسجلة "أفضل توقيت"، وقدره 12:28:80 دقيقة، كما فاز " سراب" لحمد حميد سلطان الفلاسي، بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات، بزمن قدره 12:54:67 دقيقة، وذهب لقب الشوط الرابع الى " الفايز" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بزمن قدره 12:44:28 دقيقة.





و تقام غدا منافسات الجائزة الكبرى على "السيف الذهبي" وجائزته 5 ملايين درهم في منافسات هجن الجماعة، بإقامة 14 شوطاً للحول والزمول، من بينها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و4 في الفترة المسائية للرموز، وتفتتح بشوط الزمول المحليات.