"الإمارات للدواء": منظومة التأمين الصحي الوطني تعزز جاهزية القطاع الصحي واستدامته

دبي في 19 مايو /وام/ أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تعكس نهجاً وطنياً متقدماً يقوم على تمكين بنية صحية أكثر كفاءة واستدامة، لتعزيز جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته.

وقال معاليه، إن هذه التوجيهات تمثل خطوة إستراتيجية نحو رفع قدرات القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الخدمي، وضمان شمولية التغطية لجميع المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تطوير بيئة صحية متقدمة عبر تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ويرتقي بكفاءة الخدمات الصحية، ويُسهم في رفع جودة الحياة وديمومة التنمية المجتمعية.

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل صحة الإنسان أولوية وطنية راسخة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.

وقالت: إن اعتماد هذه المنظومة يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومرونة، مشيرة إلى أن التكامل بين الجهات الصحية والتنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي يشكل ركيزة أساسية لترجمة أهداف النموذج الصحي إلى واقع عملي، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، واستدامة الخدمات، والارتقاء بتجربة المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية.

واختتمت بالقول، إن مؤسسة الإمارات للدواء تعتز بأن تكون جزءاً من هذا المسار الوطني الطموح، وتلتزم بدعم هذه الرؤية الوطنية عبر تعزيز الأمن الدوائي، وضمان جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً للأجيال القادمة.