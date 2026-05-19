راشد بن حمدان يستقبل فرق النصر

دبي في 19 مايو/وام/ استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، عقب موسم حافل بالإنجازات، تُوج بحصد 25 بطولة محلية خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

حضر الاستقبال معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الشرف للنادي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب أعضاء مجلس الشرف الجدد يتقدمهم الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، الذين أكدوا اعتزازهم بالانضمام إلى هذا الصرح الرياضي العريق، والتزامهم بدعم مسيرة النادي وتعزيز مكانته الرياضية والمجتمعية.

كما حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي والدعم المستدام لقطاع الألعاب الرياضية بالنادي.

وقال إن هذا الحصاد المشرف جاء نتيجة العمل الدؤوب والتكامل بين مختلف منظومات النادي، داعياً إلى مواصلة الجهود للحفاظ على المكتسبات وتعزيز مسيرة النجاح، بما يرسخ مكانة النادي في صدارة الرياضة الإماراتية.

من جانبه، أكد معالي مطر محمد الطاير أن الرؤية الطموحة لرئيس النادي أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يدعم التطوير والتميّز في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن النجاحات المتواصلة تعكس استراتيجية قائمة على التخطيط السليم والاستثمار في الكفاءات وبناء منظومة رياضية قادرة على تحقيق الإنجازات المستدامة.

بدوره، أعرب معالي مروان أحمد بن غليطة عن تقديره للاستقبال الذي حظيت به فرق النادي، مشيداً بالتعاون والتكامل بين مجلس الشرف واللجنة التنفيذية ومجالس الإدارات، ومثمناً جهود الجهاز التنفيذي وكافة العاملين بالنادي.

من جانبه أشاد سعادة عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بالدور الريادي لمجلس الشرف والتكامل المثمر مع مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن هذا العمل الجماعي وفر للشركة وفرقها البيئة المثالية لتحقيق هذه الإنجازات القياسية.