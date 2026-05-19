"علوم برزتنا” تجمع الأطفال والأهالي في رحلة تفاعلية لترسيخ الهوية

دبي في 19 مايو /وام/ نظم مركز الجليلة لثقافة الطفل فعالية “علوم برزتنا” بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شهدت حضورا واسعا من الأطفال وأولياء الأمور.

واستضافت الفعالية سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي تناول مفردات من البيئة الإماراتية وقصصا ومواقف تعكس القيم الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي إضافة إلى دور الأسرة في بناء الهوية الوطنية وترسيخ المبادئ والقيم في نفوس الأبناء.

وأكد أن الأسرة تمثل حجر الأساس في استقرار المجتمع وازدهاره وأن المجتمعات القادرة على الحفاظ على تماسكها الأسري هي الأكثر قدرة على حماية هويتها واستدامة منظومتها الأخلاقية والإنسانية.

وأوضح أن ما يميز دولة الإمارات هو رسالتها الإنسانية القائمة على التسامح والسلام واحترام الآخر، وهي قيم انطلقت من الأسرة الإماراتية وأصبحت جزءا من صورة الدولة عالميا، مؤكدا أهمية تنشئة الأبناء على الاعتزاز بالهوية والانفتاح الواعي على العالم.

من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام البناي مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، أن الإقبال الكبير والتفاعل الواسع مع الفعالية يعكسان أهمية المبادرات الثقافية في تعزيز ارتباط الأطفال بتراثهم الوطني، مشيدة بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تقديم الموروث الإماراتي بصورة معاصرة وقريبة من الأجيال الجديدة.