جامعة الوصل و"سيرت" تحتفلان بتخريج الدفعة الـ 14 من برنامج التأهيل لسوق العمل

الفجيرة في 20 مايو / وام / احتفلت جامعة الوصل ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، برعاية معالي جمعة الماجد وحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من "برنامج التأهيل لسوق العمل" المخصص لتمكين المواطنات وتزويدهن بالمهارات المهنية، والذي سجل منذ انطلاقته عام 2013 تخريج 2060 مواطنة، محققاً نسبة توظيف تجاوزت 43%.

وهنأ معالي سعيد الرقباني الخريجات، معرباً عن اعتزازه بقدراتهن على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وأشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه معالي جمعة الماجد لتوفير فرص نوعية تعزز الجاهزية المهنية للكفاءات النسائية بالتعاون مع مركز "سيرت".

وأكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، أن البرنامج يجسد التزام الجامعة بتطوير الكفاءات الوطنية عبر منظومة تواكب متطلبات المستقبل، فيما أوضح الأستاذ خالد الحمادي، المدير العام لمركز "سيرت"، أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مؤسسياً ناجحاً لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية للتميز في بيئة العمل.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً لقصص نجاح خريجات سابقات التحقن بسوق العمل، إلى جانب استعراض مشاريع تطبيقية أبرزت مهارات الخريجات الجدد، علماً بأن البرنامج يضم حالياً 155 طالبة يواصلن رحلتهن التدريبية.