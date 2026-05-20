عبدالعزيز بن حميد يطلق برنامج "أراضي AI" في عجمان





عجمان في 20 مايو/ وام/ تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتسريع التحول الحكومي الذكي وتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة، واستنادا إلى مستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري برنامج "أراضي AI" لدعم التحول العقاري الذكي في عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ خطوات متقدمة في سبيل تحقيق مستهدفات "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" الذي يترجم حرص القيادة الرشيدة على تبني أساليب عمل عصرية تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتدعم مساعيها لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات وبناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

وقال إن برنامج "أراضي AI"، مشروع إستراتيجي متكامل يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية وفق أساليب ذكية مبتكرة تدعم جهود الدائرة وتسهل مهامها التنظيمية.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن الدائرة حريصة على بناء سوق عقارية تنافسية تقوم على التكنولوجيا والابتكار وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المشاريع العقارية والمجمعات السكنية، وترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر سبل الرفاهية والراحة للسكان بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان أن برنامج "أراضي AI" يمثل استكمالا للمشاريع الذكية التي ابتكرتها الدائرة بما يعزز التفوق الرقمي ويدعم مساعيها نحو مستقبل عقاري مزدهر ومستدام، مشيرا إلى أن هذا المشروع ركز على خمسة محاور أساسية شملت "تجربة المتعامل الذكية"، و"الاستثمار والسوق العقارية الذكية"، و"التنظيم والرقابة الذكية"، إضافة إلى "الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري"، و"الذكاء المؤسسي والحوكمة".