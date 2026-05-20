انطلاق معرض عيد الأضحى 2026 في إكسبو الشارقة

الشارقة في 20 مايو / وام /انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات "معرض عيد الأضحى 2026" بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تضم نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل وبتخفيضات حصرية تصل إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

و يوفر الحدث الذي يتزامن مع "عام الأسرة" تجربة تسوق شاملة تجمع بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة ويمتد حتى 31 مايو الجاري كما تشهد نسخته السادسة توسعة في المساحات المخصصة للعارضين وتنويعاً أوسع في فئات المنتجات.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن تنظيم المعرض يأتي في سياق حرص المركز على ترسيخ نموذج مستدام للفعاليات التجارية الموسمية يتجاوز مفهوم التسوق التقليدي ويسهم في تحفيز دورة اقتصادية متكاملة تربط بين المنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين ضمن منصة موحدة تحقق القيمة لجميع الأطراف.

وأضاف نسعى من خلال هذا الحدث وغيره من فعالياتنا الموسمية إلى أن يكون إكسبو الشارقة رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة في الإمارة وأن تعكس كل نسخة من معرض عيد الأضحى المبارك تطوراً نوعياً في مستوى التنظيم وجودة التجربة المقدمة للزائر والعارض على حد سواء بما يتواءم مع المكانة التي باتت تحتلها الشارقة كوجهةً تجارية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويسهم المعرض في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر منصة عرض مباشرة تربط الشركات بالمستهلكين مرسّخاً حضوره بوصفه أبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الإمارة إلى جانب فعالياته التي تجمع بين التسوق والترفيه والموروث الثقافي في تجربة واحدة بهدف إسعاد جميع أفراد الأسرة.

ويمثل المعرض فرصة استراتيجية لتجار التجزئة الراغبين في عرض أحدث منتجاتهم أمام شريحة واسعة من المستهلكين المستهدفين في بيئة تنافسية منظمة تتيح المقارنة المباشرة بين العلامات التجارية وتوفر للزائر فرصة تكامل العروض الترويجية والتخفيضات الحصرية داخل أروقة المعرض.

بتل