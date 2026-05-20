"إيدج" تستعرض تقنياتها الدفاعية المتقدمة في "آيسنار 2026"

أبوظبي في 20 مايو/وام/ تشارك مجموعة إيدج في معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، عبر جناح يستعرض أحدث تقنياتها وحلولها المتطورة في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة .





وتسلط المجموعة الضوء خلال مشاركتها على مجموعة من الأنظمة والحلول التقنية المتقدمة التي تم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب استعراض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمليات الأمنية والدفاعية ودعم منظومة الأمن الوطني.





وأكد أحمد الكثيري، مدير أول مشاريع في مجموعة إيدج، في تصريحات لوام، أن مشاركة المجموعة في معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر «آيسنار 2026» تتضمن استعراض مجموعة من المنتجات الوطنية المتطورة في مجالات الحرب الإلكترونية والحلول الدفاعية الذكية، بما يعكس القدرات التقنية المتقدمة التي تمتلكها المجموعة في دعم المنظومات الأمنية وحماية البنية التحتية الحيوية.





وقال إن المجموعة تعرض عدداً من الأنظمة المتخصصة في مكافحة الطائرات المسيّرة والتشويش الإلكتروني، إلى جانب حلول مخصصة لحماية الحدود والمناطق الحساسة، ومن بينها أنظمة «مساعدة مقاومة تشويش الـGPS»، التي تسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة التشغيلية واستمرارية عملها في البيئات المعقدة.





وأوضح أن من بين الحلول المعروضة أنظمة متطورة للتصدي للطائرات المسيّرة المعادية، أثبتت خلال الفترة الأخيرة كفاءة تشغيلية وصلت إلى نحو 85% في رصد واعتراض التهديدات، حيث تعمل على إرسال تنبيهات فورية عند دخول أي جسم إلى المناطق المحظورة، إضافة إلى ربطها بأنظمة تشغيلية تتيح التعامل مع الحالات بصورة مناسبة وسريعة.