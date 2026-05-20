شرطة أبوظبي تعزز الوعي المجتمعي بدور الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 20 مايو/وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بدور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من المخدرات»، وذلك في مجلس العالية بمدينة العين، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع وأعضاء «كلنا شرطة»، تزامنًا مع مبادرات «عام الأسرة 2026».

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات، حرص شرطة أبوظبي على تكثيف الجهود التوعوية للوقاية من آفة المخدرات، من خلال تنظيم المجالس المجتمعية والمحاضرات وورش العمل، ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وترسيخ الشراكة مع أفراد المجتمع بما يدعم رسالة الأمن والأمان وجودة الحياة.

وأشار العقيد سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، إلى أن المجلس يأتي في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الوقاية من الجريمة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في تعزيز الوقاية وحماية الأبناء من السلوكيات الخطرة.

وتناول العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، خلال محاضرة توعوية، دور الأسرة المحوري في مكافحة المخدرات، وأهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الجهود الوقائية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي واكتشاف السلوكيات الخطرة مبكرًا، إلى جانب توظيف المنصات الذكية والتقنيات الحديثة في نشر الرسائل التوعوية والتصدي للأساليب المستحدثة لترويج المواد المخدرة.

واستعرض عددًا من المؤشرات والسلوكيات التي قد تساعد الأسر على اكتشاف حالات التعاطي داخل المنزل، مؤكدًا أهمية المتابعة الأسرية الواعية وتعزيز الحوار والثقة مع الأبناء، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة وصحية.

وقدم المقدم الدكتور محمد ناصر العامري من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، شرحًا حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات، ودوره في تحليل البيانات ورصد الأنماط المشبوهة، بما يدعم العمليات الأمنية ويرفع كفاءة التوعية المجتمعية، إضافة إلى توظيف التقنيات الذكية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع بأساليب حديثة ومبتكرة.

وتطرق المقدم صالح سليم العامري من إدارة الشرطة البيئية، إلى جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي البيئي وحماية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى تدشين دوريات الشرطة البيئية بمديرية الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، لتعزيز تطبيق التشريعات البيئية وحماية المحميات الطبيعية والحياة الفطرية على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.

واستعرض الرائد ناصر صالح المنصوري من مركز شرطة الساد، مبادرة «أمن حلالك» التي أطلقتها مديرية شرطة منطقة العين، والهادفة إلى تعزيز أمن العزب والمزارع .