صقر غباش يبحث مع روبرتا ميتسولا تعزيز الحوار البرلماني الإماراتي الأوروبي وتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط

ستراسبورغ في 20 مايو / وام / عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، حيث سبقت هذه الجلسة ترحيب رسمي من معالي روبرتا ميتسولا بمعاليه والوفد المرافق خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي أمام الأعضاء، في خطوة تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المؤسسات الأوروبية والتنامي المستمر في مسار التعاون البرلماني، معربة عن تقدير البرلمان لهذه الزيارة وتضامنه مع دولة الإمارات في ظل الأوضاع الراهنة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية الشراكة البرلمانية لدعم الأمن وترسيخ المبادئ والقيم المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نظراً لأهميتها الإستراتيجية، وقال إن التعاون البرلماني يعد رافداً مهماً لتعزيز التفاهم السياسي، وشدد في الوقت ذاته على أن أمن منطقة الخليج العربي لم يعد شأناً إقليمياً محدوداً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الأوروبي والدولي للترابط الوثيق بين استقرار الخليج وأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وأن أي تهديد لأمن الخليج أو الممرات البحرية الحيوية ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق الأوروبية والاقتصاد العالمي.

وشدد معاليه على أهمية حماية الممرات البحرية واستعادة حرية الملاحة الكاملة والدائمة في مضيق هرمز دون قيود، موضحاً أن أمن الملاحة الدولية مصلحة أوروبية ودولية مباشرة لحماية الاقتصاد الأوروبي من تداعيات التصعيد، وثمن موقف البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي المساند لدولة الإمارات ودول المنطقة في مواجهة الهجمات الإيرانية، وما عبر عنه الجانب الأوروبي من تضامن ورفض لاستهداف سيادة الدول وبنيتها التحتية المدنية.

وأكدت معالي روبرتا ميتسولا من جانبها أهمية العلاقات الإماراتية الأوروبية، والدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم السياسي ودعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية، مستذكرة زيارتها السابقة إلى دولة الإمارات وما أتاحته من فرصة للاطلاع المباشر على تجربة الدولة في مجالات التنمية والاستقرار والانفتاح، وشددت على أهمية استمرار التشاور المباشر في ظل التحديات المتسارعة، ليختتم معالي صقر غباش اللقاء بتوجيه دعوة رسمية لمعاليها لزيارة دولة الإمارات لمواصلة الحوار البرلماني وبدء مرحلة جديدة من التعاون القائم على التواصل المنتظم.

حضر جلسة المباحثات، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من: سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.