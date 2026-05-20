مذكرة تفاهم بين "تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي" و"سوق المال اليونانية" لتعزيز التعاون التنظيمي

أبوظبي في 20 مايو/وام/ أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM" وهيئة سوق المال اليونانية، توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين.

وقّع مذكرة التفاهم كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وفاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية.

توفر الاتفاقية إطاراً عملياً يتيح لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة سوق المال اليونانية العمل معاً في مجال الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها، بما يشمل تبادلاً منظماً للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص الطرفين، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين.

كما تسهل الاتفاقية التعاون في أولويات مشتركة، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وضمان الامتثال للعقوبات ذات الصلة.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن مذكرة التفاهم مع هيئة سوق المال اليونانية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، فمن خلال ترسيخ علاقاتنا مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، نؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق والشفافية والإشراف الفعّال.

من جانبها، قالت فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية، إن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الدولي للهيئة مع الجهات التنظيمية البارزة خارج الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إشرافاً أكثر فاعلية ويعزز الثقة في الأسواق.