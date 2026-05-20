شرطة دبي تختتم برنامج "التميز المؤسسي" لتأهيل قيادات حكومية برؤى مستقبلية

دبي في 20 مايو/وام/ اختتمت شرطة دبي برنامج «التميز المؤسسي» الذي نظمته بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، واستمر ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة حضورية، مستهدفا تأهيل 20 منتسبا من الكوادر القيادية والادارية في شرطة دبي، في مجالات التميز الحكومي والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الابتكار ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اليوم الختامي للبرنامج حضور سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والاداري، وسعادة اللواء الشيخ محمد المعلا مدير الادارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، إلى جانب سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في مقر الكلية بمنطقة سيتي ووك في دبي.

ركز البرنامج على تمكين المشاركين من تطوير منظومات متكاملة للتميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية وتناول نماذج التميز الحكومية، وفي مقدمتها نموذج دبي للتميز الحكومي، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي المتقدم، واستشراف المستقبل، وادارة الأداء المؤسسي، والتحول الرقمي، وتحسين العمليات الحكومية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التمثيلي في بيئات العمل الحكومية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير قدرات كوادرها البشرية بما يحقق رؤية حكومة دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتقدم الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم توجهات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وتقديم خدمات نوعية مبتكرة ومستشرفة للمستقبل.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري إن الكلية تواصل التزامها بتطوير منظومة التعليم التنفيذي وتمكين الكفاءات الحكومية من امتلاك الأدوات والمعارف التي تعزز جاهزية المؤسسات للمستقبل، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التميز الحكومي والابتكار المؤسسي.