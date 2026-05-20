إطلاق برنامج “سفراء زود” لنشر ثقافة الادخار وتعزيز الوعي بالإدارة المالية

العين في 20 مايو /وام/ أطلقت المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية “زود”، بالتعاون مع مجلس العين للشباب، برنامج «سفراء زود» ضمن فعاليات معرض «إثراء للتوظيف – العين» الذي تحتضنه قاعة الهيلي بمدينة العين، بهدف نشر الثقافة المالية والادخار وتعزيز الوعي بالإدارة المالية الشخصية.

يأتي البرنامج ضمن جهود مبادرة «زود» الرامية إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من تقديم ورش توعوية متخصصة في الثقافة المالية لمختلف فئات المجتمع، من خلال برنامج تدريبي يمتد لنحو ثلاثة أيام في مدينة العين، يعقبه اختيار المشاركين المؤهلين ليكونوا «سفراء زود».

وقال ناصر محمد البلوشي، أخصائي شؤون مجتمعية في مبادرة «زود»، إن البرنامج يوفر للشباب فرصة اكتساب مهارات عملية والحصول على شهادات متخصصة في مجال تقديم الورش التوعوية، إلى جانب إتاحة ساعات تطوعية لطلبة الجامعات، بما يسهم في تعزيز خبراتهم العملية وتطوير مهاراتهم المهنية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف مختلف فئات المجتمع دون اشتراطات محددة، باعتباره مبادرة مجتمعية تسعى إلى نشر الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الإدارة المالية والادخار والممارسات المالية السليمة التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد اليومية.

وأوضح البلوشي إلى أن مشاركة مبادرة «زود» في معرض «إثراء للتوظيف» تأتي في إطار دورها التوعوي الهادف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف المالية المرتبطة بالادخار وحسن الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ودعم مساراتهم المهنية المستقبلية،مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل أبوظبي ومنطقة الظفرة وبقية إمارات الدولة بالتعاون مع مجالس الشباب المختلفة.