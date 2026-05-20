أكاديمية ربدان تشارك في قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام ضمن فعاليات "آيسنار 2026"

أبوظبي في 20 مايو /وام/ تشارك أكاديمية ربدان، في قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تُعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم منظومة الأمن الوطني وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في المجالات الأمنية والدفاعية والطوارئ وإدارة الأزمات.

وتستعرض الأكاديمية خلال مشاركتها، برامجها الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، إلى جانب أحدث مبادراتها البحثية والتقنيات الحديثة التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة الأمن والسلامة ويعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة.

وأكد فهد كرمستجي، المتحدث الرسمي باسم قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي أُطلقت برعاية وحضور رفيع المستوى، تمثل منصة عالمية متخصصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بالتزامن مع معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "آيسنار 2026".

وأوضح أن القمة تُنظم بالتعاون بين أكاديمية ربدان ووزارة الداخلية، بالشراكة مع مجموعة أدنيك وشرطة أبوظبي، وتركز في دورتها الحالية على الاستباقية الأمنية، والجاهزية الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن والدفاع.

وأشار إلى أن القمة شهدت مشاركة دولية واسعة، بلغت 13 دولة في أعمال القمة و37 دولة في المعرض، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بمكانة أبوظبي كمركز عالمي للحوار الأمني واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الأمنية والدفاعية.

وقال إن القمة تستقطب وزراء ومسؤولين وخبراء عسكريين وأكاديميين ومتخصصين من دول العالم، لمناقشة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والأمن السيبراني، والتطورات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الأمني.

وأكد أن التطورات العالمية والتحديات المتزايدة تفرض أهمية تعزيز الاستباقية الأمنية والاستفادة من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لحماية المجتمعات وضمان استدامة الأمن، مشيراً إلى أن تجربة أبوظبي ودولة الإمارات في التعامل مع التحديات المختلفة أصبحت نموذجاً عالمياً في تكامل الجهود بين المجتمع والأجهزة الأمنية للحفاظ على استمرارية الحياة والعمل في الظروف المختلفة.

ولفت إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الأمنية والرادارات والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني، بما يسهم في تبادل الخبرات والخروج بنتائج تدعم تطوير منظومات الأمن المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.