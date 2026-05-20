فعاليات ثقافية ومجتمعية بـ"مكتبات الشارقة " خلال يونيو

الشارقة في 20 مايو/وام/ تجمع مكتبات الشارقة العامة زوارها خلال يونيو المقبل في إطار برنامج ثقافي ومجتمعي غني يُقام بالتعاون مع ست مؤسسات وهيئات مجتمعية وثقافية واستثمارية وعبر مختلف مكتبات الإمارة ومواقعها الثقافية.

يستهدف البرنامج جميع الفئات من الأطفال إلى كبار السن ويفتح مساحات للاكتشاف والتعبير والحوار بين الأجيال في إطار دور مكتبات الشارقة العامة بوصفها مراكز معرفية ومجتمعية فاعلة تسعى إلى ترسيخ القراءة وتحفيز التعلم التفاعلي وتعزيز الإبداع وربط المعرفة بالهوية الوطنية والقيم الإنسانية.

تقام الفعاليات بالتعاون مع ملتقى قراء العرب ودار قصة والكاتبة ميرا آل علي وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء ومركز الفجيرة للفنون ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وهيئة الشارقة للثروة السمكية.

تشمل الفعاليات جلسة "رواية الطوق والأسورة" وورشة "مستقبل بلا جاذبية" وفعالية "نقطة قراءة" وفعالية "رسالة من هوغوورتس" وجلسة "مستقبل الهوية الرقمية" وفعالية "بصمة الأجداد " إلى جانب ورشة "إبداع مستدام" وورشة "الرسم على الشمع" ومبادرة "ذاكرة الوطن" و فعالية "التثقيف في زمن التأفيف: حديث الفكرة والموقف" وفعالية "رحلة المجرة" وورشة "خرافة أم حقيقة" علاوة على فعالية "مهندس العلامة التجارية" وفعالية "ليست النهاية" وأمسية "مطبخ القصص نكهة من كل بيت" وفعالية "أطياف الرمل المخفية" وغيرها من الفعاليات.