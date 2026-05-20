بلدية عجمان تكثف حملات الرقابة والتفتيش استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

عجمان في 20 مايو /وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن تنفيذها حملة مكثفة للرقابة والتفتيش استعدادًا لعيد الأضحى المبارك؛ حيث نفذت خلال الأسبوع الماضي 1499 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية.

وتشمل الحملة الأسواق والمنشآت الغذائية والصحية، إلى جانب تعزيز الرقابة البيطرية على سوق المواشي، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وتواصل الدائرة، في هذا الإطار، أعمال المراقبة الدورية على سوق المواشي، من خلال الإشراف البيطري المباشر، للتأكد من الحالة الصحية للحيوانات وخلوها من الأمراض المشتركة، وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واستخدامها كأضاحٍ وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ الجولات التفتيشية والمتابعة المستمرة داخل السوق، للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الصحية والتنظيمية الخاصة بتداول وعرض المواشي، بما يسهم في تعزيز سلامة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وتركز الحملات الرقابية على منشآت تحضير وتقديم الغذاء، والتي تشمل المطاعم والمطابخ الشعبية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لتحضير وتداول الأغذية، واتباع أفضل الممارسات الصحية المعتمدة ضمن برنامج عجمان للصحة العامة، وعلى المنشآت الاستهلاكية والجمعيات التعاونية ومنشآت بيع وتداول الأغذية، بهدف التأكد من سلامة عرض المنتجات الغذائية وصلاحيتها وجودتها، إلى جانب التعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى الواردة من المتعاملين على مدار الساعة.

وتواصل فرق التفتيش التابعة للدائرة، تنفيذ خطط الرقابة على الصالونات ومراكز العناية الشخصية الرجالية والنسائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المعتمدة، مع تكثيف التوعية بأهمية استخدام الأدوات المعقمة وتطبيق الممارسات الصحية السليمة، خاصةً مع زيادة الإقبال خلال الفترة التي تسبق العيد.