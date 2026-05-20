"الإمارات للتنمية الاجتماعية" تنظم جلسة برأس الخيمة حول "منظومة الأمن الوطني"

رأس الخيمة في 20 مايو /وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، جلسة توعوية بعنوان "منظومة الأمن الوطني"، تحت شعار "نحو وطن أكثر جاهزية"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة المسؤولية الوطنية ودعم مفاهيم الأمن والاستقرار.

واستضافت الجلسة العميد المتقاعد الدكتور محمود أحمد القرعان، الذي تناول الأبعاد الإستراتيجية لمفهوم الأمن الوطني في دولة الإمارات، بوصفه منظومة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية.

وسلط الضوء على مفهوم الأمن الوطني ومكوناته الشاملة، ودور مؤسسات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مسؤولية أفراد المجتمع في دعم المنظومة الوطنية والإسهام في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة.

من جانبه أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن واستقرار وريادة تنموية هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت بناء الإنسان وتعزيز الجاهزية الوطنية نهجاً مستداماً في مسيرة الدولة.

وقال إن الأمن الوطني أصبح، في مفهومه الحديث، ثقافة مجتمعية وسلوكاً وطنياً يقوم على الوعي والالتزام والانتماء، مشيراً إلى أن تعزيز جاهزية المجتمع يبدأ من ترسيخ قيم الولاء للوطن والثقة بمؤسساته، وتعزيز قدرة الأفراد على فهم المتغيرات والتفاعل معها بمسؤولية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى نشر الوعي الوطني وتعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات الأكاديمية والمتخصصة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية وقدرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.