"إن إم دي سي دريدجينج آند مارين" تفتتح أول منشأة تجارية في المنطقة لاختبارات النمذجة الفيزيائية الهيدروليكية المتقدمة داخل الإمارات

أبوظبي في 20 مايو/وام/ افتتحت "إن إم دي سي دريدجينج آند مارين" التابعة لـ "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، أول منشأة تجارية متخصصة من نوعها فى المنطقة لاختبارات النمذجة الفيزيائية الهيدروليكية (مركز إن إم دي سي الساحلي والهيدروديناميكي).

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتتيح إجراء اختبارات متقدمة للهندسة الساحلية والبحرية محلياً داخل الدولة، مما يحدّ من الاعتماد على المختبرات العالمية الخارجيّة.

وكشفت "إن إم دي سي دريدجينج آند مارين أن هذه المنشأة تجسد التزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوطين القدرات الهندسية الاستراتيجية، و تتيح المنشأة، المصممة خصيصاً لهذا الغرض، محاكاة واختبار مشاريع البنية التحتية البحرية والساحلية والمنشآت البحرية المعقدة ضمن بيئة مخبرية خاضعة للتحكم الكامل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى توطين القدرات الصناعية المتقدمة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة في القطاعات الاستراتيجية وعبر توفير هذه القدرات داخل دولة الإمارات، تسهم "إن إم دي سي جروب" في تحسين كفاءة التصاميم الهندسية وحفز وتيرة تنفيذ المشاريع وضبط التكاليف، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار الهندسي والصناعي.

وتتيح المنشأة للمهندسين محاكاة الأمواج والمدّ والتيارات البحرية والتحقق من أثر هذه الظروف على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ وكواسر الأمواج والجدران البحرية والمنشآت البحرية.

ومن خلال استخدام نماذج مصغّرة تحاكي البيئات الواقعية، تضمن المنشأة أن يعكس أداء النموذج الأداء الفعلي على أرض الواقع، بما يشمل قوة الأمواج والضغوط والاستجابة الهيكلية، ما يتيح اختبار التصاميم الهندسية وتحسينها وتطويرها قبل بدء أعمال الإنشاء.

ويُعزى إنشاء هذا المركز المتطور بالكامل ، إلى شركة "إن إم دي سي إنفرا"، الذراع المتخصصة في أعمال الإنشاءات والتابعة لـ "إن إم دي سي جروب"، تجسيداً لقدرات المجموعة المتكاملة في مجالات الهندسة والإنشاء والتطوير، إذ يعكس امتلاكها للخبرات والإمكانات اللازمة لتخطيط وبناء وتشغيل منشآت بنية تحتية عالية التخصص ضمن منظومتها المتكاملة بكفاءة ذاتية كاملة.

​وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في "إن إم دي سي جروب": " يندرج إطلاق هذه المنشأة النوعية في إطار استراتيجيتنا لإرساء قدرات طويلة الأمد داخل دولة الإمارات عبر توطين الخبرات المتقدمة في مجالات الاختبارات والهندسة، ونؤكد من خلالها التزامنا بمواصلة مساعينا لترسيخ دعائم القطاع الصناعي الوطني ودعم مسيرة النمو المستدام في قطاعات البنية التحتية والطاقة والقطاع البحري " موضحا أن إطلاق هذه المنشأة المتميزة يترجم عمليا مستهدفات رؤية منصة ’اصنع في الإمارات‘، التي تمضى بقوة لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للصناعة والابتكار والتميز الهندسى.

تعدّ هذه المنشأة الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كمختبر تجارى متكامل يضم حوضاً ثلاثي الأبعاد للأمواج وقناة ثنائية الأبعاد لمحاكاة حركة الأمواج، وهي مرافق هيدروليكية متطورة مزوّدة بأنظمة متقدمة لتوليد الأمواج وبيئات مائية خاضعة للتحكم، بما يتيح اختبار المنشآت الثابتة والعائمة ضمن مجموعة واسعة من الظروف التشغيلية.

وتغطى تطبيقات المنشأة مختلف المراحل بدءاً من الأبحاث الأولية وصولاً إلى التحقق من كفاءة مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما يشمل دراسات تحوّل الأمواج وتجاوزها للحواجز، وحركة الرواسب، والتعرية المائية، وسلوك الموانئ في الظروف التشغيلية المختلفة.

من جانبه قال المهندس نيلز دي بروين الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين": "تعتبر النمذجة الفيزيائية عنصراً أساسياً لفهم وإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية البحرية والساحلية.

وأضاف : " في السابق، كانت مثل هذه الاختبارات تتطلب التعاون مع مختبرات دولية متخصصة.. وعبر إتاحة هذه القدرات محلياً، أصبح بإمكاننا تعزيز التكامل بين التصميم والاختبارات وتنفيذ المشاريع، بما يمكّن من تحديد التحديات ومعالجتها في مراحل مبكرة من العملية الهندسية، إلى جانب تحسين الكفاءة ودعم الابتكار في المنطقة".

وأشار إلى أنه إلى جانب دورها المحوري في دعم واختبار المشاريع التجارية ، تتيح المنشأة إجراء أبحاث متقدمة وتقديم خدمات استشارية، بما يفتح آفاقا رحبة من التعاون مع أبرز الشركاء الدوليين والمؤسسات الأكاديمية، ويوفر فرصاً للبحث العلمي وتفاعل الطلبة وإثراء المعرفة.. كما تدعم تطوير واختبار أنظمة الطاقة المتجددة البحرية، بما في ذلك تقنيات طاقة الأمواج والمدّ والجزر وطاقة الرياح العائمة.

يأتى تشغيل هذا المركز ليعزز جهود "إن إم دي سي جروب" لدعم الأجندة الصناعية وجهود التوطين في دولة الإمارات، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية منصة "اصنع في الإمارات"، إلى جانب الإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.