بحضور سلطان بن حمدان.. "مزون" تحصد "السيف الذهبي" في ختامي الوثبة

أبوظبي في 20 مايو/وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن" ختامي الوثبة 2026" في ميدان الوثبة بأبوظبي.

وتابع معاليه بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة ، منافسات رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء وتوج الفائزين بالرموز.

وحصدت "مزون" لسعيد جابر عبد الله الحربي أغلى رموز المهرجان لهجن أبناء القبائل، محققة السيف الذهبي، في الشوط الرئيسي الأول للحول المفتوح، وأنهت المسافة البالغة 8 كلم بزمن قدره 12:09:23 دقيقة، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بينما نال صاحب المركز الثاني 2.5 مليون درهم، والثالث 2 مليون درهم، والرابع مليون درهم، والخامس 500 ألف درهم.

وشهد الشوط الرئيسي للزمول المفتوح فوز شعار أحمد مطر ماجد الخييلي بالبندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليونا درهم، عبر "الهداف" الذي تمكن من خطف المركز الأول مسجلا 12:28:71 دقيقة.

وتألق شعار عبد الله ناصر المسند في شوط الحول المحليات، وانتزع رمز الخنجر الذهبي، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، عبر "أيقونة"، بعدما قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:18:61 دقيقة.

وفاز "دسمان"، لعلي راشد غدير الكتبي برمز الزمول المحليات، وحصد شداد الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، مسجلاً 12:39:40 دقيقة.

فيما أقيمت اليوم 10 أشواط للحول والزمول لهجن الجماعة في اليوم قبل الأخيرفي الفترة الصباحية، لمسافة 8 كلم، وحققت "البراحة"، لمحمد خالد عبدالله العطية، لقب منافسات الحول المحليات، مسجلة التوقيت الأفضل " 12:34:91 دقيقة".

وحصدت "عتب"، لغيلان سعيد بن سيف المشغوني، الفوز بلقب الشوط الثاني، للحول المحليات، بزمن قدره 1212:35:08 دقيقة، وتوج "الوافي" لمحمد صالح بن خريدة المنصوري، بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات مسجلا 12:49:48 دقيقة، بينما تصدر "مضبوط"، لأحمد عتيق بن عبيد الرميثي، الشوط الرابع للزمول المهجنات، بزمن قدره 1248:20 دقيقة.

ويختتم المهرجان غدا بالجائزة الكبرى على سيف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، لحول أصحاب السمو الشيوخ، بشوطي رموز الحول والزمول في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، وخصص الشوط الأول للزمول المفتوح وجائزته بندقية ومبلغ مالي قدره مليونا درهم، وينال الثاني مليون درهم، والثالث 500 ألف درهم، الرابع 200 ألف، والخامس 100 ألف درهم.

و يقام شوط الحول المفتوح ويتوج الفائز باللقب الأغلى، سيف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وجائزة مالية قدرها 3 ملايين درهم، وينال الثاني مليونا و500 ألف درهم، والثالث 500 ألف درهم، والرابع 250 ألف درهم، الخامس 150 ألف درهم.